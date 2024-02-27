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19:02, 27 февраля 2024Наука и техника

Apple обвинили в низком качестве чехлов для iPhone

Apple опровергла заявления пользователей iPhone о низком качестве чехлов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания Apple отреагировала на критику чехлов для iPhone, созданных из переработанных материалов. Об этом в своем X заявила обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Джоанна Стерн.

По словам журналистки, в сентябре она приобрела чехол FineWoven, который изготовлен из экологичных материалов. Стерн продемонстрировала, что за несколько месяцев официальный аксессуар для iPhone пришел в негодность: «Облупившиеся края, царапины и потемнения, как у гнилого банана».

В ответ на запрос Джоанны Стерн, которая обвинила IT-гиганта в низком качестве чехлов, в Apple отметили, что вся продукция соответствует высоким стандартам компании. Также в корпорации опровергли сообщения о небольшом сроке службы чехла, подчеркнув, что он будет защищать смартфон в течение многих лет.

Подписчики Стерн в X поддержали автора. «Этот чехол еще и начал шелушиться! Хотя я купил его в октябре», — заметил пользователь под ником Calum. «Магнит для микробов», — описал оригинальный чехол Apple пользователь Никита Лихачев.

FineWoven, в отличие от кожаных чехлов, изготовлен из переработанных материалов. В Apple заявили, что создали аксессуары FineWoven ради экологии.

Ранее специалисты Omdia заявили, что стоимость всех компонентов Apple Vision Pro составляет около 1,5 тысячи долларов. В розничной продаже AR-очки доступны за 3499 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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