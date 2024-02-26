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14:26, 26 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта реальная стоимость Apple Vision Pro

CNBC: себестоимость Apple Vision Pro равна 1542 долларам при цене 3499 долларов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Себестоимость компонентов AR-очков Apple Vision Pro составляет около половины от розничной цены устройства. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Журналисты медиа сослались на раскрытую аналитиками Omdia информацию, которые выяснили, что стоимость всех деталей очков дополненной реальности Apple равна 1542 долларам. Это 44 процента от стоимости гаджета в магазинах. Аналитики заметили, что реальная стоимость Vision Pro выше цены конкурентной модели Meta Quest Pro, которая составляет 999 долларов. Для сравнения, себестоимость деталей iPhone 15 Pro Max составила 558 долларов при минимальной цене 1199 долларов.

Самым дорогим компонентом гарнитуры назвали два дисплея micro OLED производства Sony, каждый из них стоит 228 доллара. По словам аналитиков, высококачественные экраны разрешением 3380 пикселей обеспечивают особый пользовательский опыт. Стоимость дисплеев превышает стоимость чипов M2 и R1, а также всех датчиков.

По словам аналитиков Omdia, высокая себестоимость гаджета объясняет высокую стоимость продукта. Специалисты предположили, что в будущем Apple сможет оптимизировать производство и сократить расходы, чтобы разработать более доступную гарнитуру.

В конце февраля врач Владислав Воробьевский рассказал о потенциальном вреде здоровью от очков Apple Vision Pro. По его словам, при использовании гарнитуры может болеть шея, мышцы спины и глаза.

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      Андрей Ставицкий
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