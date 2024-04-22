Глава разведки Украины признался в использовании Telegram

Глава ГУР Буданов заявил, что пользуется Telegram на рабочем телефоне

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что пользуется мессенджером Telegram с рабочего телефона в интервью «BBC Украина».

Он рассказал, что использует мессенджер, когда происходят примечательные события в мире, чтобы узнать как российский социум их воспринимает: «Это единственное, для чего я использую Telegram».

Ранее Буданов заявил, что мессенджер Telegram является проблемой для Украины. По его мнению, высказывание своей позиции в «демократическом обществе» должно сопровождаться отсутствием анонимности, а Telegram-каналы необходимо заставить зарегистрироваться в качестве СМИ.