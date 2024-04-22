Ида Галич снялась в платье с глубоким декольте

Российская блогерша Ида Галич снялась в черном платье с глубоким декольте

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде в Дубае. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 33-летняя знаменитость позирует в черном платье-миди из блестящего материала со шлейфом и на тонких бретелях. На нем присутствует глубокое декольте, которое частично демонстрирует ее грудь.

Галич сделали укладку с высоким пучком на голове и яркий вечерний макияж. «К гала-ужину готова», — написала она.

Ранее в апреле Ида Галич показала фигуру в бикини. На одном из кадров она позировала у зеркала в ванной в распахнутом белом халате и сером бикини с коричневым узором.