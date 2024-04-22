Связанные с террористами сепаратисты добились успеха на выборах в Испании

Bloomberg: баскские сепаратисты добились успеха на выборах в Испании

Леворадикальная партия баскских сепаратистов Bildu добилась своего лучшего результата за всю историю на выборах в законодательные органы Страны Басков в Испании. Данная сила имеет исторические связи с ныне несуществующей террористической группировкой ЭТА. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Коалиция получила на шесть мест больше, чем на выборах 2020 года (...) Это знаменует собой важный момент для партии, которая разозлила многих в стране своей двусмысленностью в отношении осуждения баскского терроризма», — отмечается в материале издания.

Также авторы материала подчеркивают, что итоги выборов свидетельствуют о фрагментации страны. Не в последнюю очередь они связывают это с провалом курса действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Ситуация осложняется тем фактом, что политику удалось сформировать правительство только после поддержки каталонских и баскских сепаратистских партий. В связи с этим два наиболее богатых региона Испании все больше настаивают на своей независимости.

ЭТА — баскская террористическая организация, существовавшая с 1959 по 2018 год. Данная структура выступала за независимость Страны Басков, находящейся на северо-востоке Испании и юго-западе Франции. Одной из самых известных акций ЭТА стала ликвидация адмирала Луиса Карреро Бланко, считавшегося преемником испанского диктатора Франсиско Франко.

Ранее испанская ультраправая партия Vox подала иск против Санчеса по обвинению в пособничестве терроризму и взяточничестве. Причиной этого стало внесение на рассмотрение в нижнюю палату испанского парламента закона об амнистии каталонских сепаратистов.