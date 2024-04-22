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11:35, 22 апреля 2024Россия

Информацию о возможной отставке губернатора российского региона опровергли

Представитель калининградского губернатора опроверг данные об отставке Алиханова
СюжетОтставка губернатора:
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Информация о том, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов покинет свой пост и в дальнейшем пойдет на повышение, не соответствует действительности. Комментируя данные «Ведомостей», об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, его цитирует РИА Новости.

Ранее газета со ссылкой на несколько источников сообщала, что Алиханов в ближайшее время может перейти на работу на федеральном уровне. Аналогичную судьбу собеседники «Ведомостей» предрекли Глебу Никитину (Нижегородская область) и Игорю Кобзеву (Иркутская область). Помимо этого, источники издания также допустили, что покинуть свой пост может губернатор Оренбургской области Денис Паслер — кадровая перестановка в регионе, по его мнению, возможна в связи с паводковой ситуацией.

«У областного правительства такой информации нет. Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет», — заявил представитель Алиханова.

Алиханова впервые избрали главой Калининградской области в сентябре 2017 года — тогда ему было 30 лет. Политика переизбрали на новый срок в сентябре 2022 года. До назначения на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова Алиханов был самым молодым среди региональных руководителей.

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      Анастасия Шейкина
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