Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД

«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о крупной растрате средств РЖД

Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Как отмечает издание, международный розыск был приостановлен в отношении бизнесмена Вячеслава Шеянова. Он вместе с бывшим генеральным директором ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Михаилом Акуловым и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андреем Ворониным является фигурантом расследования крупной растраты средств, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Голландский адвокат Шеянова обратился в Интерпол с просьбой приостановить розыск, после чего международная полицейская организация заблокировала его личные данные в своей базе.

Уточняется, что для принятия решения о полном прекращении розыска или его возобновлении комиссия Интерпола по контролю за файлами изучит аргументы защиты господина Шеянова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России. По ее словам, страны запада намерены отключить ее от информационных ресурсов организации, а затем исключить Россию из ее состава.