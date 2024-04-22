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16:49, 22 апреля 2024Культура

Киркоров рассказал об измене Пугачевой в браке

Певец Киркоров рассказал, что Пугачева четыре года изменяла ему с Галкиным

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певец Филипп Киркоров рассказал о том, как исполнительница Алла Пугачева изменяла ему в браке. Своими воспоминаниями он поделился в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Артист заявил, что супруга четыре года изменяла ему с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). «Начал ее обхаживать, и она поплыла. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — поделился Киркоров.

Певец признался, что тяжело пережил развод. Однако сейчас он не злится на экс-супругу и желает ей счастья с шоуменом. «Дай Бог ей здоровья», — заключил Киркоров.

Ранее Киркоров высказался о звездах, настроенных против России. Артист заявил, что ему обидно терять друзей, отрекшихся от страны. В частности, он вспомнил об Андрее Данилко и Ирине Билык.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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