Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:45, 22 апреля 2024Культура

Киркоров высказался о настроенных против России звездах

Певец Киркоров заявил, что ему обидно терять отрекшихся от России друзей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певец Филипп Киркоров высказался о звездах, настроенных против России. Своим мнением он поделился в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Артист заявил, что ему обидно терять друзей, отрекшихся от страны. «Столько было хорошего с [Андреем] Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что», — вспомнил он о теплых отношениях с исполнителями.

Киркоров отметил, что и Билык, и известный под псевдонимом Верка Сердючка Данилко «прекрасно существовали» в России. Он также подчеркнул, что помог Билык обрести популярность.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых деятелей культуры из России. В пример кинематографист привел комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      В Белоруссии начались военные учения

      Семье избитого в Башкирии подростка начали угрожать расправой

      Беспилотник самолетного типа сбит на подлете к российскому городу

      Раскрыты новые детали расстрела военными полицейского на Украине

      Папуа-Новая Гвинея открестилась от съедения дяди Байдена

      Рианна высказалась о своих откровенных нарядах фразой «я делала много дерьма»

      Потеря доверия мира и рост госдолга. К чему может привести конфискация США активов России?

      Киркоров высказался о настроенных против России звездах

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше