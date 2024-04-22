Киркоров высказался о настроенных против России звездах

Певец Киркоров заявил, что ему обидно терять отрекшихся от России друзей

Певец Филипп Киркоров высказался о звездах, настроенных против России. Своим мнением он поделился в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Артист заявил, что ему обидно терять друзей, отрекшихся от страны. «Столько было хорошего с [Андреем] Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что», — вспомнил он о теплых отношениях с исполнителями.

Киркоров отметил, что и Билык, и известный под псевдонимом Верка Сердючка Данилко «прекрасно существовали» в России. Он также подчеркнул, что помог Билык обрести популярность.

Ранее председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых деятелей культуры из России. В пример кинематографист привел комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).