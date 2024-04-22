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21:32, 22 апреля 2024Спорт

Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Металлург победил Локомотив и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 22 апреля, в Ярославле. Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В составе магнитогорцев во втором периоде отличился Дмитрий Силантьев, но Георгий Иванов в третьем периоде восстановил равенство. В первом овертайме победную шайбу забросил Александр Петунин.

«Металлург» одержал третью победу в противостоянии и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина. Четвертая встреча пройдет в Ярославле в среду, 24 апреля.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.

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      Алексей Гусев
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