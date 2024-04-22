Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Металлург победил Локомотив и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 22 апреля, в Ярославле. Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В составе магнитогорцев во втором периоде отличился Дмитрий Силантьев, но Георгий Иванов в третьем периоде восстановил равенство. В первом овертайме победную шайбу забросил Александр Петунин.

«Металлург» одержал третью победу в противостоянии и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина. Четвертая встреча пройдет в Ярославле в среду, 24 апреля.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.