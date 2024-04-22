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07:21, 22 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об ударах по опорному пункту ВСУ бомбардировщиками Су-34

МО: экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Globallookpress.com

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировшиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram-канале.

«Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что удар был нанесен по объектам Украины на южнодонецком направлении. Экипажи самолетов после успешного выполнения задачи, получив подтверждение этого, вернулись на аэродром вылета.

Ранее два штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью солдатами ВСУ и захватили их укрепленные позиции. Столкновение произошло в районе Волновахи на южнодонецком направлении.

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      Анастасия Шейкина
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