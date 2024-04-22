Минобороны заявило об ударах по опорному пункту ВСУ бомбардировщиками Су-34

МО: экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировшиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram-канале.

«Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что удар был нанесен по объектам Украины на южнодонецком направлении. Экипажи самолетов после успешного выполнения задачи, получив подтверждение этого, вернулись на аэродром вылета.

Ранее два штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью солдатами ВСУ и захватили их укрепленные позиции. Столкновение произошло в районе Волновахи на южнодонецком направлении.