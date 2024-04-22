Минобороны РФ: два штурмовика «Востока» захватили позиции ВСУ под Волновахой

Два штурмовика группировки войск «Восток» вступили в бой с восемью солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили их укрепленные позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в районе Волновахи на южнодонецком направлении. В частности, штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укрепленные позиции ВСУ.

Российские солдаты во главе с офицером с позывным Саваль успешно провела разведку боем и зачистила укрепленные позиции противника. В результате боя российские военные взяли несколько украинцев в плен.

Ранее сообщалось, что украинский военный Евгений Погребняк сдался после прочтения записки с российского беспилотника. Он отметил, что в плену к нему отнеслись хорошо.