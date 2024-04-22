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13:46, 22 апреля 2024Ценности

Модель Перминова раскрыла секрет молодости

Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова раскрыла секрет молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица снялась без макияжа в кабинете косметолога, лежа на медицинской кушетке с шапочкой на голове. При этом звезда рассказала, что решилась на аппаратную процедуру по омоложению кожи Morpheus8. Перминова призналась, что данная манипуляция позволила ей улучшить качество кожи на животе после четвертых родов.

«Я, как никто, знаю, что такое дряблость на животе и ощущения "кожа как тряпочка". И это единственное, от чего я реально увидела эффект даже после одной процедуры. Через месяц после мой живот стал как у молодой девочки, и это без преувеличения», — призналась знаменитость.

В марте Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике. На размещенном кадре было видно, что на задней поверхности ее бедра присутствует целлюлит.

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      Екатерина Ештокина
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