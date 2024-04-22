«Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

Член СПЧ Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием Запада

Украина готовится к контрнаступлению с помощью вооружения, которое страны Запада планируют передать в рамках нового пакета помощи. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

В то же время, по его словам, Украина растеряла весь потенциал, а украинские военнослужащие потеряли боевой дух.

Ионов заявил, что вопрос эскалации конфликта уже решен

Эксперт отметил, что сейчас Киев проводит последние приготовления к мобилизации.

Вопрос эскалации конфликта уже решен. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах Александр Ионов член СПЧ при президенте России

Ионов добавил, что в конфликте появится много современного оружия, которое будет применяться против территории России. При этом Запад будет помогать и планировать такие операции, отметил эксперт.

Эксперт заявил о координации Западом атак на Россию

Ионов сказал, что штабы НАТО в Румынии и Польше координируют все атаки на территорию России со стороны Украины. «Любая операция с участием летательных или водных беспилотников не проходит без них. Атаки по Белгородской и другим областям системами РЗСО разрабатываются совместно с американскими и европейскими советниками», — добавил он.

Фото: Reuters

По словам эксперта, применение современных вооружений, например, ракет ATACMS и SCALP, не может происходить без участия военных специалистов из США и Европы. «Скорее всего, они и нажимают кнопку пуска, и дают координаты для того, чтобы террористическая операция состоялась», — подчеркнул он.

В заключение Ионов сказал, что победа в любом случае будет за Россией, поскольку Украина растеряла весь потенциал, а украинские военные потеряли боевой дух.

США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Ранее глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. Политик допустил, что сенаторы предоставят законопроект на подпись президенту США Джо Байдену 23-24 апреля.

На вопрос, включат ли в поставки Киеву средства дальнего огневого поражения, глава комитета ответил утвердительно, отметив, что американская администрация готовилась к передаче ракет ATACMS последние два месяца, и это прописано в одобренном накануне документе.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.