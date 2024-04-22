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18:51, 22 апреля 2024Спорт

Названо место проведения финала Кубка России по футболу

Финал Кубка России по футболу в сезоне-2023/2024 пройдет в «Лужниках»

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Финал Кубка России по футболу в сезоне-2023/2024 пройдет на столичном стадионе «Лужники». Место проведения встречи назвал «Спорт-Экспресс».

Окончательно решение будет утверждено на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который пройдет 26 апреля. Финальный матч Кубка страны состоится 2 июня.

В финальном противостоянии Пути РПЛ турнира два матча проведут «Зенит» и ЦСКА. В полуфиналах Пути регионов «Динамо» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» — с «Балтикой». В «Лужниках» за трофей поборются победители обоих Путей.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы в серии пенальти победили «Краснодар».

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      Алексей Гусев
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