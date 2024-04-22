Tesla помешали построить гигантские зарядки для грузовиков

TechCrunch: власти США не дали Tesla деньги на зарядку для грузовиков

Корпорация Tesla запросила у правительства США финансирование на строительство зарядных станций для грузовиков, но получила отказ. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Речь идет о проекте «зарядного коридора» протяженностью около 2,9 тысяч километров, который должен простираться от Техаса до Калифорнии. По словам представителей корпорации, сеть зарядных станций позволила бы вывести грузоперевозки в стране на новый уровень. В первую очередь, сеть должна была иметь гигантские зарядки для электрических фур типа Tesla Semi.

В компании попросили на строительство субсидии в размере 100 миллионов долларов, но в итоге не получили денег. Сообщается, что правительство президента США Джо Байден выделило 47 компаниям 623 миллиона долларов на расширение инфраструктуры зарядных станций, но Tesla осталась без финансирования. По словам журналистов, в Tesla не знают точной причины, почему власти США помешали им построить зарядные станции.

Бывший вице-президент Tesla Рохан Патель, покинувший компанию по причине сокращения в середине апреля, заявил, что государство выделяет много средств на водородный транспорт. По его словам, эти субсидии — пустая трата денег.

В середине апреля стало известно, что американский автопроизводитель Tesla собирается уволить как минимум каждого десятого сотрудника. В компании запланировали сократить расходы и повысить производительность.