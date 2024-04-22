Похудевшая на 38 килограммов певица ответила на слухи о приеме «Оземпика»

Британская певица Келли Осборн, которая похудела на 38 килограммов, ответила на слухи о приеме «Оземпика». Ее комментарий публикует издание Extra.

Известно, что знаменитость после рождения ребенка в 2022 году сбросила 85 фунтов (38,5 килограмма). Она уточнила, что не применяла «Оземпик».

«Я знаю, что все думают, будто я пила этот препарат, но это не так. Не знаю, откуда пошли слухи. В действительности "Оземпик" принимала моя мама», — заявила Осборн.

По словам звезды, во время беременности у нее выявили гестационный сахарный диабет, вследствие чего она решила скорректировать свой вес. «В противном случае у меня был бы более высокий риск заболеть диабетом, а я этого не хотела. Я отказалась от сахара и углеводов и быстро похудела», — заключила исполнительница.

Ранее в апреле о приеме «Оземпика» рассказала Анна Семенович. В рамках беседы с врачом знаменитость упомянула, что в прошлом по назначению специалиста некоторое время принимала данный препарат.