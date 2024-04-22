Психолог раскрыла способы перестать зависеть от чужого мнения

Не обращать внимания на чужое мнение могут только асоциальные или эмоционально непробиваемые люди, рассказала клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы «Клиники доктора Исаева» Дарья Серебрякова. В комментарии для «Ленты.ру» она раскрыла способы перестать зависеть от мнения окружающих.

«Задумываться, что думают о нас окружающие и какое впечатление мы на них производим, — это нормально. Другое дело, если это происходит постоянно, создает дискомфорт, повышает уровень тревоги, сковывает страхом и мешает нормальной жизни», — отметила психолог.

Чтобы понять, как сильно на человека влияет мнение окружающих, Серебрякова предложила провести тест. Для этого нужно на протяжении, например, недели записывать каждый эпизод, когда кто-то выразил свое мнение. При этом акцент нужно делать на последствиях, к которым приводят эти эпизоды: например, портят ли они настроение и повышают ли они уровень тревоги.

Задавайте себе проясняющие вопросы для проверки реальности. Что страшного в том, что человеку не понравится что-то в вашем поведении? Почему для вас имеет ценность то, что он о вас подумает? Что произойдет, если он подумает о вас плохо? Дарья Серебрякова клинический психолог

По словам Серебряковой, на этапе анализа ответов на эти вопросы можно увидеть абсурдность или несостоятельность некоторых опасений и страхов.

«Далее полезно обсудить проблему с близкими людьми. Это поможет выяснить, насколько их представление о вас, ваших достоинствах и недостатках, сильных и слабых сторонах соответствует ваше собственному образу "я"», — рекомендовала специалистка.

Полезным будет вспомнить, когда терзали мысли, что все окружающие думают плохо, но на самом деле никакой жизненной катастрофы не произошло. По словам психолога, можно выписать такие примеры, проанализировать детально эмоции, которые возникли, когда стало известно истинное положение вещей.

«Стало ли это открытие облегчением? Принесло ли новые силы? Воодушевило ли? Проживание и анализ этого позитивного опыта может помочь более оптимистично смотреть в будущее. Ищите точки опоры, старайтесь работать над самооценкой, вспоминать и напоминать себе о своих сильных сторонах, достижениях в моменты сомнений и тревоги», — подытожила Серебрякова.

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