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14:31, 22 апреля 2024Наука и техника

Раскрыты особенности последних модификаций российских «Волнорезов»

Станислав: последние модификации Волнорезов обладает системой предохранителей

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Последние модификации системы «Волнорез» обладают предохранителями, позволяющими бойцам не сломать ее, находясь в критической ситуации. Об этом РИА Новости сообщил разработчик первой в мире модульной компактной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Станислав.

По словам специалиста, находясь в критической ситуации, боец должен не только включить комплекс, но и не сломать его, например, перепутав полярности или значения подаваемого напряжения. «Последние модификация "Волнорезов" уже обладает системой защиты, отдельными предохранителями», — сказал разработчик.

Разработчик раскрыл некоторые особенности таких Волнорезов. «В частности», у них имеются магнитные крепления систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отсутствуют штыревые антенны. «С каждой новой партией, поступающей на фронт, "Волнорез" совершенствуется, по сути, это уже новая система РЭБ», — резюмировал специалист.

Ранее агентство со ссылкой на разработчика сообщило, что внедорожник с российскими военными, оснащенный системой РЭБ «Волнорез», «сбежал» от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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