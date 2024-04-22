Раскрыты особенности последних модификаций российских «Волнорезов»

Станислав: последние модификации Волнорезов обладает системой предохранителей

Последние модификации системы «Волнорез» обладают предохранителями, позволяющими бойцам не сломать ее, находясь в критической ситуации. Об этом РИА Новости сообщил разработчик первой в мире модульной компактной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Станислав.

По словам специалиста, находясь в критической ситуации, боец должен не только включить комплекс, но и не сломать его, например, перепутав полярности или значения подаваемого напряжения. «Последние модификация "Волнорезов" уже обладает системой защиты, отдельными предохранителями», — сказал разработчик.

Разработчик раскрыл некоторые особенности таких Волнорезов. «В частности», у них имеются магнитные крепления систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отсутствуют штыревые антенны. «С каждой новой партией, поступающей на фронт, "Волнорез" совершенствуется, по сути, это уже новая система РЭБ», — резюмировал специалист.

Ранее агентство со ссылкой на разработчика сообщило, что внедорожник с российскими военными, оснащенный системой РЭБ «Волнорез», «сбежал» от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели.