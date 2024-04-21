Система «Волнорез» спасла внедорожник с бойцами от налета дронов ВСУ

Внедорожник с «Волнорезом» избежал ударов дронов ВСУ, падающих один за другим

Внедорожник с российскими военными, оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез», «сбежал» от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще», — рассказал разработчик комплекса. Он уточнил, что бойцы могли бы погибнуть, если машина была небронированная.

19 апреля вооруженным силам Украины (ВСУ) мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Волнорез» уже помешал поразить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».