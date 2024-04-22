В США разрешили насильственную разблокировку смартфонов подозреваемых

В США разрешили разблокировать по пальцу смартфон подозреваемого

Федеральный апелляционный суд разрешил полиции требовать разблокировки смартфона подозреваемого. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Решение суда стало ответом на жалобу адвоката подсудимого Джереми Трэвиса Пейна, который был задержан за распространение наркотиков. В ходе задержания и после обнаружения в машине подозреваемого запрещенных веществ полицейский насильно приложил палец Пейна к его смартфону, чтобы снять разблокировку. По мнению Пейна, офицер нарушил его права, однако суд постановил, что полицейский поступил законно.

Представитель Джереми Пейна утверждал, что действие полиции нарушает Пятую поправку к Конституции США, согласно которой подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя. Однако в суде решили, что Конституция не касается этого случая. Эксперты заявили, что насильная разблокировка так же законна, как и снятие отпечатков пальцев, забор крови или задержание подозреваемого.

«Когда офицер использовал большой палец подозреваемого, чтобы разблокировать его телефон — что он мог бы сделать, даже если бы Пейн был без сознания, — он не вторгался в содержимое разума Пейна», — подчеркнули в суде. По словам журналистов ArsTechnica, решение федерального апелляционного суда имеет важное значение, так как в будущем на него будут ссылаться американские полицейские и другие суды.

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