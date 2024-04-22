Роскомнадзор заблокировал несколько российских сайтов за размещение фейков

Роскомнадзор заблокировал сайты «Полит.ру» и The Moscow Post за фейки

Роскомнадзор заблокировал российские сайты «Полит.ру», The Moscow Post и несколько других ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ также ограничили к сайтам «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

В ведомстве подчеркнули, что сайты заблокировали за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ».

До этого стало известно, что Роскомнадзор ограничил работу в России нескольких иностранных хостинг-провайдеров. В список вошли такие компании, как Amazon Web Services и GoDaddy.com. Отмечалось, что компании не выполнили требования российского законодательства по «приземлению».