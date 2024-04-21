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13:01, 21 апреля 2024Интернет и СМИ

Доступ к сайту «Репортеров без границ» ограничили

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сайту международной неправительственной организации «Репортеры без границ». Соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет».

«Доступ ограничивается к сайту», — сказано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт сетевого издания «Полит.ру» за распространение недостоверной информации. Блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии со статьей 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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      Алиса Удовик
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