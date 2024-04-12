Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

РКН заблокировал сайт «Полит.ру» за распространение недостоверной информации

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт сетевого издания «Полит.ру» за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен», — уточнили в РКН.

Там отметили, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии со статьей 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор в рамках закона «о приземлении» заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров.

