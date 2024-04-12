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21:54, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

РКН заблокировал сайт «Полит.ру» за распространение недостоверной информации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт сетевого издания «Полит.ру» за распространение недостоверной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен», — уточнили в РКН.

Там отметили, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии со статьей 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор в рамках закона «о приземлении» заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров.

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      Марина Совина
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