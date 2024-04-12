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18:33, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайты зарубежных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор заблокировал сайты восьми хостеров в рамках закона «о приземлении»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роскомнадзор в рамках закона «о приземлении» заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров. Об этом пишет «Интерфакс».

Доступ к ресурсам начали ограничивать в конце марта, а закончили 10 апреля. Блокировке подверглись сайты компаний Kamatera Inc., WPEngine Inc., Bluehost Inc. и других.

Уточняется, что всего в перечень на «приземление» внесли сайты 12 хостинг-провайдеров. Страницы четырех из них заблокированы не были. Речь идет о компаниях Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH. и FastComet.

Ранее сообщалось, что иностранные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в России. Они должны были зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года.

В июне 2023 года стало известно, что Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Попавшие в список компании должны были создать в России филиал или представительство или российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

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      Маргарита Щигарева
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