С рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали миллиарды рублей

Арбитражный суд взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с рыбопромышленников Дальнего Востока 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к 45 добытчикам краба на Дальнем Востоке. Их общая сумма составила порядка 376 миллиардов рублей. Иск на 358,7 миллиарда рублей подали к сахалинскому рыбопромышленнику, беглому «крабовому королю» Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам предпринимателя. Сумма второго иска (к компаниям «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин» и их совладельцам) составила 17,4 миллиарда рублей.

Гражданин Украины Дремлюга проживает за границей, как предполагает прокуратура, он вел бизнес в России и выводил деньги из страны. Предприниматель является фактическим владельцем «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. После того как Дремлюга стал фигурантом нескольких уголовных дел в 2010 году, он покинул Россию. В конце 2023 года у Дремлюги изъяли имущество на 4,3 миллиарда рублей, а также сотни объектов недвижимости.

Второго «крабового короля», Олега Кана обвинили в расправе над рыбопромышленником Валерием Пхиденко и заочно арестовали в 2020 году, однако «крабовый король» покинул Россию еще в 2018-м. После первого дела ему предъявили обвинения по четырем статьям уголовного кодекса, включая контрабанду и уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Защита бизнесмена заявила, что предприниматель ушел из жизни, однако прокуратура сочла это инсценировкой.

В середине апреля по решению Арбитражного суда Приморского края Росимуществу передали восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и оператора «Городское эко такси». Компании связывали с так называемыми крабовыми королями Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым. Их стоимость составляет около 22 миллиардов рублей.