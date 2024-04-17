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01:49, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал работу «неприземлившихся» хостинг-провайдеров

Роскомнадзор заблокировал работу провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy

Фото: Mike Blake / Reuters

Роскомнадзор заблокировал работу в стране десяти иностранных хостинг-провайдеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них — Amazon Web Services и GoDaddy.com. Все хостинг-провайдеры зарегистрированы в США. Причиной блокировки стал отказ компаний выполнить требования российского законодательства по «приземлению».

В июне 2023 года стало известно, что Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Попавшие в список компании должны были создать в России филиал или представительство или российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

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      Марина Совина
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