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08:00, 22 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников

IT-эксперт Гуляев рекомендовал своевременно обновлять программное обеспечение

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Евгений Гуляев дал россиянам советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников. В беседе с «Лентой.ру» он рекомендовал своевременно обновлять программное обеспечение (ПО).

IT-эксперт предупредил, что в преддверии майских праздников ожидается период повышенной активности у киберпреступников. Он посоветовал при малейшем подозрении на то, что звонивший может быть мошенником, немедленно прекратить разговор. Признаками мошеннических действий могут быть просьбы сообщить конфиденциальную информацию, перейти по ссылке из смс-сообщения или перевести денежные средства «для их защиты», отметил он.

Специалист рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунты. «Так вы сможете защититься от взломов ваших социальных сетей и мессенджеров», — отметил он.

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Гуляев призвал регулярно обновлять устройства. «Актуальная версия программного обеспечения не позволит злоумышленникам воспользоваться уже известными уязвимостями», — объяснил он. Помимо этого, эксперт рекомендовал использовать программы-антивирусы как на компьютерах, так и на смартфонах.

Специалист посоветовал не пренебрегать резервным копированием важных данных. «К сожалению, в некоторых случаях ваше устройство все равно может быть подвержено компьютерной атаке, даже если вы проявляли необходимую бдительность и не переходили по ссылкам злоумышленника», — заключил он.

Ранее эксперт Василий Шутов назвал важные действия для защиты данных при потере смартфона. В первую очередь специалист рекомендовал удаленно заблокировать устройство.

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      Олег Давыдов
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