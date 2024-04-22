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15:42, 22 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали способ подключить газ в СНТ

Эксперты назвали необходимые для подключения газа в СНТ документы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Для подачи заявки на подключение газа в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) необходимо собрать ряд документов. Перечень назвали эксперты «Вечерней Москвы».

Россиянину нужно предоставить паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также правоустанавливающие документы на дом и участок, ситуационный план и расчет максимального часового расхода газа (МЧРГ). При этом расчет не нужно прикладывать, если планируемый МЧРГ не более семи кубических метров.

Также нужно составить техническое условие (ТУ) — приложение к договору о технологическом присоединении, на основании которого газораспределительная организация подтверждает, что может присоединить дом к газопроводу. Уже после одобрения заявки составляется проект договора о подключении с приложенными ТУ.

Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации (ЕОГ), в местную газораспределительную организацию, в МФЦ «Мои документы» и портал «Госуслуги».

Ранее в России расширили программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. Заявку на подключение с 17 апреля могут подать как собственники домов, так и председатель СНТ.

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      Мария Черкасова
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