Российская фигуристка рассказала о боязни знакомств на улице

Российская фигуристка Софья Леонтьева рассказала о боязни знакомств на улице

Российская фигуристка Софья Леонтьева рассказала о том, что боится знакомиться с мужчинами на улице. Ее слова приводит Sport24.

По словам спортсменки, на улице с ней пытаются познакомиться гораздо чаще, чем в соцсетях. «Я как-то всегда отвечаю: "Нет-нет-нет. Извините, не знакомлюсь". Говорю, что у меня есть молодой человек. Как вообще познакомиться с человеком просто на улице? Это страшно», — заявила фигуристка.

Леонтьева затруднилась ответить, какой способ знакомств считает оптимальным. «Задаюсь тем же вопросом. Где знакомиться? Я постоянно нахожусь на катке», — добавила она.

19-летняя россиянка выступает в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным. Спортсмены в нынешнем сезоне были призерами двух этапов Гран-при, а на чемпионате страны заняли пятое место.