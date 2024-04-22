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16:33, 22 апреля 2024Ценности

Рудковская вышла в свет в 8-килограммовом платье

Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в 8-килограммовом платье с 58 тыс. страз

Кадр: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская посетила международную конференцию женского лидерства в Дубае в наряде с 58 тысячами страз. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

49-летняя звезда вышла в свет в длинном платье с пышной юбкой весом около 8 килограммов. Поверх него знаменитость надела укороченный пиджак из такой же ткани, уточнив, что данный образ подготовило для нее ателье Inspired в Москве.

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В качестве аксессуаров она выбрала кулон на тонкой цепочке и маленькую белую сумку. Вдобавок Рудковской распустили волосы, уложив их в легкие локоны, и нанесли макияж в нейтральных тонах.

«Наряд произвел впечатление, кто-то мне говорил, что это платье как у Золушки, кто-то — что как у принцессы.
В любом случае я его заслужила, как и все блага в моей трудовой жизни», — заключила продюсер.

Ранее в апреле Рудковская рассказала о люксовом шопинге во время санкций. Знаменитость призналась, что не испытывает нехватки в дизайнерских предметах гардероба, поскольку ее ассистентка выкупает желаемые вещи в Дубае и Париже.

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      Екатерина Ештокина
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