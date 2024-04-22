Стало известно о крупном пожаре на российском машиностроительном заводе

Mash: два человека пострадали при пожаре на машиностроительном заводе в Воронеже

Крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в результате происшествия на российском предприятии пострадали два человека. Предварительно, огонь охватил складские помещения.

Пожару в Воронеже был присвоен третий ранг сложности. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

До этого сообщалось, что в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Пожар тогда распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.

В результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации возгорания были привлечены 90 специалистов и 21 единица спецтехники.

Еще раньше ферма загорелась в Бирском районе Башкирии.