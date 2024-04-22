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21:30, 22 апреля 2024Россия

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 975 сантиметров

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 22:00 по местному времени (20:00 по московскому) снизился на 11 сантиметров за день. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что вода находится на отметке 975 сантиметров. «В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды», — добавили власти.

Уточняется, что вода из Кургана идет в Белозерский округ.

20 апреля власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. В реке Тобол он составил 1015 сантиметров. В правительстве российского региона также напомнили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в десять метров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о возобновлении роста уровня воды. Причиной происходящего он назвал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки.

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      Марина Совина
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