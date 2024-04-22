Трампу предрекли финансовые проблемы из-за судебных расходов

Bloomberg: Трампа ждут проблемы с деньгами из-за судебных расходов

У бывшего президента США Дональда Трампа заканчиваются средства на судебные расходы. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность по его предвыборной кампании.

Отмечается, что в марте Трамп потратил 4,9 миллиона долларов на судебные издержки. При этом на счетах, которые предназначены для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона долларов.

«Это может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», — предрекли авторы публикации.

Экс-лидер США оплачивает свои судебные разбирательства благодаря комитету Save America, собирающему средства от доноров.

Ранее в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им порноактрисы Стефани Клиффорд, с которой он состоял в связи. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.