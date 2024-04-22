В России вдова бойца СВО в затопленном городе заявила об отсутствии компенсаций

В затопленном Орске вдова бойца СВО заявила об отсутствии денежных компенсаций

В затопленном из-за паводка Орске вдова бойца специальной военной операции (СВО) заявила об отсутствии водоснабжения и невыплате денежных компенсаций. В региональной прокуратуре начали начали проверку, чтобы дать оценку правдивости слов россиянки. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре пояснили, что женщина пожаловалась на сложившуюся ситуацию мэру Орска Василию Козупице во время встречи. Подчеркивалось, что ход проверки контролирует прокурор Оренбургской области.

По сведениям Telegram-канала Baza, жительница Орска выступила с критикой в сторону мэра города на его встрече с пострадавшими от наводнения гражданами. Она призналась, что ее супруг не вернулся из зоны боевых действий. По ее словам, из-за разгула стихии она осталась в одних шортах.

Ранее сообщалось, что в России запретили увольнять вдов бойцов спецоперации. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.