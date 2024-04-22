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11:22, 22 апреля 2024Ценности

В сети намекнули о неуместности наряда гостьи для свадьбы

Фото: Michael Discenza / Unsplash

Пользователи сети намекнули о неуместности наряда гостьи для свадьбы. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.

Юзерша Джоанна Вальдес разместила пост, в котором показала свой образ на торжество. На фото девушка предстала в черном комбинезоне, оформленном белым кружевным верхом. «Буду ли я выглядеть чудачкой на свадьбе в этом комбинезоне? Я ожидаю, что большинство женщин там будут в платьях», — задалась она вопросом.

Комментаторы удивились подобному наряду для церемонии. «Совершенно не соответствует свадебному дресс-коду. Верх под ним тоже смотрится некрасиво», «Я подумал, что ты там будешь работать», «Честно говоря, ты, наверное, будешь похожа на сотрудника общепита», «Твой наряд может заставить некоторых гостей спросить у тебя "где ванная?"», «Вас могут принять за официантку», — писали они.

Ранее свадебный организатор Джонни Роксбург назвал подходящие наряды для гостей. В первую очередь эксперт обратил внимание на шифоновые платья. По его словам, данная ткань комфортна для носки и не мнется.

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      Мария Винар
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