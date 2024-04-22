Виновники крупнейшей кражи золота переплавили его в подвале ювелирного магазина

Украденные в Канаде 400 килограммов золота переплавили в ювелирном магазине

Полиция Канады узнала, что виновники крупнейшей в истории Канады кражи золота переплавляли слитки в подвале ювелирного магазина в окрестностях Торонто. Об этом сообщает National Post.

По мнению полиции, большая часть украденных в аэропорту Торонто 400 килограммов золота в слитках была переплавлена в мастерской в подвале небольшого ювелирного магазина. В ходе обыска магазина правоохранители обнаружили плавильное оборудование, а также аппарат, который может скручивать металл и придавать ему форму браслетов.

Следователи полагают, что это оборудование использовалось, чтобы превратить слитки с серийными номерами в неотслеживаемые ювелирные изделия. «Мы считаем, что там было переплавлено большое количество золота, но не все. На данный момент я не могу вдаваться в подробности, почему мы в это верим, но могу сказать, что это произошло благодаря нашему расследованию», — сообщил детектив-сержант Майк Мавити, куратор расследования, получившего кодовое название «Проект 24 карата».

Ранее полиции удалось найти пять самодельных браслетов из переплавленного золота, стоимость которых оценивается в 90 тысяч долларов (8,5 миллиона рублей). Кроме того, следствие установило личности девяти человек, предположительно причастных к краже. Шестеро из них уже задержаны. Двое подозреваемых были сотрудниками авиакомпании Air Canada, однако задержать удалось лишь одного из них.

17 апреля 2023 года из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона были украдены золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей), а также банкноты и другие ценные предметы на сумму около 7 миллионов долларов (660 миллионов рублей). Борт авиакомпании Air Canada, перевозивший контейнер с ценностями, прибыл в Торонто из Цюриха. Вскоре после разгрузки самолета золото исчезло.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2023 года, американская полиция остановила в штате Пенсильвания водителя, нарушившего правила дорожного движения. Он попытался бросить автомобиль и сбежать, но в итоге его задержали. Мужчина находился в США незаконно и, как позднее выяснилось, участвовал в похищении золота. В его машине нашли десятки единиц огнестрельного оружия, которое собирались контрабандой переправить в Канаду.

Это была крупнейшая кража золота в мире, произошедшая с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму 30 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей). Она занимает первое место по масштабам в истории Канады и шестое место — в мире.