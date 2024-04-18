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21:04, 18 апреля 2024Из жизни

Арестованы виновники крупнейшей кражи золота в истории Канады

CNN: арестованы похитители золота на 15 миллионов долларов с самолета Air Canada

Кадр: Peel Regional Police / CP24

Канадская и американская полиция рассказали о расследовании крупнейшей кражи золота в истории Канады. Им удалось арестовать часть ее виновников, сообщает CNN.

17 апреля 2023 года из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона были украдены золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей), а также банкноты и другие ценные предметы на сумму около семи миллионов долларов (660 миллионов рублей). Борт авиакомпании Air Canada, перевозивший контейнер с ценностями, прибыл в Торонто из Цюриха. Вскоре после разгрузки самолета золото исчезло.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2023 года, американская полиция остановила в штате Пенсильвания водителя, нарушившего правила дорожного движения. Он попытался бросить автомобиль и сбежать, но в итоге его задержали. Мужчина находился в США незаконно и, как позднее выяснилось, участвовал в похищении золота. В его машине нашли десятки единиц огнестрельного оружия, которое собирались контрабандой переправить в Канаду.

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В ходе расследования, получившего кодовое название «Проект 23 карата», был проведен обыск в канадской провинции Онтарио. Полиции удалось найти пять самодельных браслета из переплавленного золота, стоимость которого оценивается в 90 тысяч долларов (8,5 миллиона рублей). Кроме того, следствие установило личности девяти человек, предположительно, причастных к краже. Шестеро из них уже задержаны. Двое подозреваемых были сотрудниками авиакомпании Air Canada, однако задержать удалось лишь одного из них.

В канадской полиции полагают, что похитители переплавляли и продавали золото, а на выручку закупали нелегальное огнестрельное оружие для ввоза в Канаду. Расследование пока не завершено, вернуть удалось лишь малую часть украденных ценностей.

Это была крупнейшая кража золота в мире, произошедшая с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму 30 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей). Она занимает первое место по масштабам в истории Канады и шестое место — в мире.

Ранее сообщалось о конфискации партии золотых слитков из аэропорта Хитроу. По информации правоохранителей, золото принадлежало южноамериканским наркокартелям и нелегально переправлялось в Швейцарию.

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      Олег Парамонов
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