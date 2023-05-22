Похитителям 22 миллионов долларов удалось скрыться и не оставить следов

Toronto Sun: полиция провалила поиск подозреваемых в краже золота на $22 млн из аэропорта

В Канаде не смогли по горячим следам найти подозреваемых в хищении крупнейшего за десятилетие груза золота из аэропорта Торонто. Как сообщает Toronto Sun, преступникам удалось скрыться и не оставить никаких улик: спустя месяц после ограбления полиция ни разу не выступила с новостями по делу и не оглашала результаты поисков злоумышленников.

17 апреля из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона были украдены золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей), а также банкноты и другие ценные предметы на сумму около семи миллионов долларов (около 650 миллионов рублей). Похитители успели сделать это до того, как груз перевезли в безопасное место для хранения, и хорошо замели следы. Полицейские не нашли очевидных улик и провалили расследование на его начальном этапе.

Расследующий кражу инспектор Стивен Дюйвестайн сообщил, что золото исчезло вскоре после разгрузки самолета. Сейчас доподлинно известно, что борт компании Air Canada, перевозивший контейнер с ценностями, прибыл в Торонто из швейцарского Цюриха. Груз должны были доставить в одно из отделений TD — крупнейшего банка Канады. Однако этого не произошло.

Скот Эндрю Шелби, один из авторов книги «Неуловимые: история самой масштабной кражи бриллиантов» и исследователь крупных ограблений, считает, что инцидент с похищением золота необязательно связан с кем-то из тех, кто знал о переправке груза и был вовлечен в процесс. На его взгляд, это могли быть и грабители-оппортунисты, которые случайно узнали о золоте и совершили кражу благодаря тщательному планированию. При этом тот факт, что полиция пока никого не арестовала, не значит, что этого не произойдет в будущем.

Если слитки не смогли вывезти из Канады, шансы поймать преступников выше. В том случае если золото морем переправили в Дубай или Мумбаи, напасть на след грабителей будет куда сложнее. Чтобы продать золото, преступникам придется избавиться от маркировки на нем, и для этого переплавить слитки.

Это крупнейшая кража золота в мире, произошедшая с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму в 30 миллионов долларов (2,45 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось о конфискации партии золотых слитков из аэропорта Хитроу. По информации правоохранителей, золото принадлежало южноамериканским наркокартелям и нелегально переправлялось в Швейцарию.