Из аэропорта украли золотые слитки на 1,2 миллиарда рублей

В аэропорту Торонто украли слитки золота на сумму около 15 миллионов долларов

В канадском городе Торонто украли золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает Toronto Sun.

Груз золота был похищен 17 апреля из Международного аэропорта имени Лестера Б. Пирсона. Воры успели сделать это до того, как слитки перевезли в безопасное место для хранения.

Расследующий кражу инспектор Стивен Дюйвестайн сообщил, что золото исчезло вскоре после разгрузки самолета. Правоохранители не исключают, что его уже переправили в другую страну.

Остается неизвестным, стоит ли за ограблением организованная преступная группировка. По словам Дюйвестайна, подобная операция в любом случае требовала тщательного планирования

СМИ предполагают, что золото прибыло в Торонто из рудников в Северном Онтарио и предназначалось для крупного банка.

Это крупнейшая кража золота в мире, произошедшая с 2019 года, когда из аэропорта Сан-Паулу преступники вывезли золотые слитки на сумму в 30 миллионов долларов (2,45 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось о конфискации партии золотых слитков из аэропорта Хитроу. По информации правоохранителей, золото принадлежало южноамериканским наркокартелям и нелегально переправлялось в Швейцарию.