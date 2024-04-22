Водителя утонувшей машины с бойцами СВО нашли в российской реке

В реке Дон в Воронежской области нашли водителя утонувшей машины с бойцами СВО

В Воронежской области в реке нашли мужчину без признаков жизни, который, по предварительным данным, был за рулем автомобиля с бойцами специальной военной операции (СВО), утонувшего в реке Дон в начале апреля. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram.

Человека без признаков жизни нашли в реке у села Красногоровка Богучарского района. При себе у него были удостоверяющие личность документы. «Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД с тяжкими последствиями.

Автомобиль с бойцами СВО, которые ехали в Чувашию к родственникам, утонул в реке в начале апреля. Всего в машине было три человека — поиски двух из них заняли у спасателей пять дней. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров, — состоял ли он на службе в Вооруженных силах, не уточнялось.

Петрова в машине, которую подняли со дна реки, не оказалось. Начальник водолазной группы Сергей Пенской предполагал, что третьего мужчину, который пропал из затонувшего в Воронежской области автомобиля с участниками СВО, могло унести вниз по реке сильным течением.