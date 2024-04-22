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13:35, 22 апреля 2024Экономика

Россиянку дважды переселяли из аварийного дома в ветхое жилье

Жительницу Енисейска после сноса дома продолжают селить в ветхое жилье
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Жительница города Енисейска Красноярского края не может получить нормальную квартиру по программе переселения. После того как был снесен ее прежний дом, россиянке дважды предоставляли квартиру, непригодную для проживания, передает Telegram-канал Baza.

Женщина давно покинула родной город и обзавелась жилплощадью в Москве, Енисейск она навещала редко. В один из таких приездов россиянка обнаружила, что дом, где ей принадлежала квартира, снесен, причем случилось это почти десять лет назад. О планируемом сносе собственницу не уведомили.

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Женщина обратилась в администрацию, чтобы узнать, в какую квартиру ее определили по программе переселения. Как выяснилось, дом, в котором ей досталась жилплощадь, изношен более чем на 52 процента. Красноярка подала иск в суд. Другое жилье, которое она получила после судебных разбирательств, ее тоже не порадовало: оно располагалось по той же улице и было таким же ветхим.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, но расследование вскоре прекратили. Пострадавшая убеждена, что причитающаяся ей новая квартира была перепродана третьим лицами.

Ранее в том же регионе пенсионерку с инвалидностью переселили из аварийного жилья в барак. В доме отсутствует электричество, на стенах видны следы протечек и отслаивающаяся штукатурка. Ширина дверных проемов в здании 1990 года постройки не соответствует требованиям пожарной безопасности.

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      Виктория Клабукова
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