Врачи назвали три супернапитка для здоровья

Врач Коновалов назвал смузи из черной смородины супернапитком для здоровья глаз

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, какие три супернапитка помогут укрепить здоровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Одним из супернапитков для здоровья Коновалов назвал смузи из черной смородины, шпината, моркови и банана. По словам врача, этот напиток улучшает состояние сетчатки глаз и защищает их от различных заболеваний.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал добавить в рацион кофе. Он объяснил, что у людей, которые пьют две чашки кофе в день, риски развития сахарного диабета на 25 процентов меньше, чем у тех, кто не употребляет этот напиток. Малышева отметила, что кофе снижает артериальное давление и защищает от болезни Альцгеймера.

Третьим супернапитком врачи назвали чай каркаде. Продеус заявил, что этот напиток укрепляет иммунную систему.

Ранее Малышева и Гандельман предостерегли гипертоников от использования сосудосуживающих капель для носа. По их словам, эта группа лекарств повышает давление.