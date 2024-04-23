Сакс: выделение финансовой помощи США приведет к гибели десятков тысяч украинцев

Выделение финансовой помощи Соединенных Штатов приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинских граждан. Об этом рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя», — отметил он.

Как считает Сакс, решением выделить очередную помощь Киеву Вашингтон отправит на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев. В Штатах не понимают специфики этого конфликта и не отдают себе отчет в последствиях.

В начале апреля Джеффри Сакс заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. По его мнению, от передачи ВСУ новой помощи выиграют лишь американские производители оружия.

Также Сакс рассказал, что конфликт на Украине еще в 2014 году начали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

