Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 23 апреля 2024Мир

Американский миллиардер рассказал о последствиях западной помощи Украине

Сакс: выделение финансовой помощи США приведет к гибели десятков тысяч украинцев

Фото: US Embassy In Kyiv / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Выделение финансовой помощи Соединенных Штатов приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинских граждан. Об этом рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя», — отметил он.

Как считает Сакс, решением выделить очередную помощь Киеву Вашингтон отправит на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев. В Штатах не понимают специфики этого конфликта и не отдают себе отчет в последствиях.

В начале апреля Джеффри Сакс заявил, что новый пакет военной помощи США Киеву приведет к потере Украиной новых территорий. По его мнению, от передачи ВСУ новой помощи выиграют лишь американские производители оружия.

Также Сакс рассказал, что конфликт на Украине еще в 2014 году начали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Замминистра обороны России задержан по подозрению во взятке

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      СК сообщил о следственных действиях с задержанным замглавы Минобороны

      Студенты в США протестуют против действий Израиля в секторе Газа. Как ведущий вуз страны стал рассадником антисемитизма?

      Американский миллиардер рассказал о последствиях западной помощи Украине

      Раскрыта сумма взятки задержанного замминистра обороны России

      В Венгрии высмеяли фон дер Ляйен

      Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны

      Махачев рассказал об особенностях тренировок в Рамадан

      Сенат США принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше