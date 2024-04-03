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19:52, 3 апреля 2024Мир

В США назвали имена виновников начала конфликта на Украине

Профессор Сакс: конфликт на Украине в 2014 году начали Байден, Блинкен, Салливан

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Конфликт на Украине начали еще в 2014 году начали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Имена виновников назвал профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс, сообщает РИА Новости.

«Война началась десять лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании для насильственного свержения правительства Украины», — подчеркнул он.

Профессор также отметил важную роль Блинкена, Салливана и Байдена в развязывании этого конфликта в феврале 2014 года.

По словам экономиста, Белый дом ошибся, когда решил, что способен «поставить на колени экономику» России с помощью санкций. «Нет, мы ничего не останавливаем (...). Горстка невежественных людей», — заключил он.

Ранее бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила, что США хотят нанести урон России, затягивая конфликт на Украине. Она уточнила, что это изначальная цель американского правительства.

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