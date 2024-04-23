Чибис продолжит встречаться с жителями Мурманской области после покушения

Помощница Сечкина: глава Мурманской области Чибис продолжит встречи с жителями

Помощница губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Лилия Сечкина заявила, что глава региона продолжит встречи с жителями после покушения на него. При этом она добавила в разговоре с РИА Новости, что меры по обеспечению безопасности Чибиса были скорректированы.

«Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — отметила она.

Покушение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов — он ранил губернатора ножом в живот. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове.

Ранее Чибис провел первое после покушения совещание. Глава региона поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, особую признательность он выразил медикам.