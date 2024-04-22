Губернатор Мурманской области провел первое после покушения совещание

Мурманский губернатор Чибис лично провел первое после покушения совещание

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел первое после покушения совещание. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава региона присутствовал на совещании лично. Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, особую признательность Чибис выразил медикам.

Покушение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов — он ранил губернатора ножом в живот. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Его арестовали на два месяца.

Чибиса выписали из больницы и отправили домой через восемь дней после покушения — 12 апреля. Губернатор рассказал, что врачи выписали его под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям», а само лечение прошло без осложнений.

К работе глава региона приступил 18 апреля — в этот день Чибис официально вышел с больничного. Тогда же с губернатором Мурманской области по видеосвязи поговорил президент России Владимир Путин. Он поинтересовался о здоровье Чибиса, на что тот ответил, что уже находится на рабочем месте.