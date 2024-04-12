69-я параллель
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15:02, 12 апреля 202469-я параллель

Переживший покушение губернатор Мурманской области вернулся домой

Главу Мурманской области Чибиса выписали из больницы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого было совершено покушение, вернулся домой. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

«Наконец-то я дома», — написал Чибис и опубликовал фотографию. На ней можно заметить специальный пояс вокруг туловища губернатора, ранее получившего ножевое ранение в живот. Такой же пояс был на Чибисе на выложенном им видео из больничной палаты.

По словам Чибиса, врачи выписали его под «строжайшее обещание следовать всем рекомендациям». Губернатор добавил, что лечение обошлось без осложнений и выразил благодарность как врачам, так и поддерживавшим его россиянам.

Покушение на Андрея Чибиса было совершено 4 апреля во время встречи с жителями города Апатиты. Мужчина, которым оказался 42-летний местный житель, напал на главу региона с ножом. Свои действия он объяснил приказом голоса в голове. Впоследствии выяснилось, что напавший на губернатора принимал сильнодействующие препараты. Его арестовали на два месяца.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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