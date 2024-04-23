Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:31, 23 апреля 2024Наука и техника

Раскрыты последствия пандемии для детей

JAMA Pediatrics: у детей раскрыли небольшие задержки в развитии из-за пандемии

Фото: Sakchai Lalit / AP

Ученые из Детского центра Джона Хопкинса раскрыли последствия пандемии COVID-19 для детей, показав, что у них наблюдаются небольшие задержки в развитии из-за ограничений и социальной изоляции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Специалисты проанализировали данные о 50 205 детях в возрасте от нуля до пяти лет, взятые из Комплексной информационной системы по вопросам здравоохранения и принятия решений (CHADIS) — веб-платформы, на которой лица, оказывающие педиатрическую помощь и уход за ребенком, оставляют информацию, связанную с развитием детей.

Оказалось, что из-за пандемии наблюдается лишь небольшое снижение коммуникативных навыков (на три процента), умения решать проблемы (на два процента) и лично-социальных навыков (на два процента). В мелкой или крупной моторике никаких изменений не наблюдалось.

По словам ученых, многочисленные исследования показали, что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на карантин нарушили жизнь многих людей, включая семьи с маленькими детьми. Многие испытывали повышенный стресс, тревогу и социальную изоляцию из-за этих изменений и отмены активности. Пандемия также связана с ухудшением качества жизни детей, увеличением проблем с психическим здоровьем, ухудшением сна и повышенным риском ожирения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Раскрыты последствия пандемии для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше