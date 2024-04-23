Домашний пес сбежал из аэропорта и прожил 17 дней в чужой стране

Собака из Великобритании сбежала из аэропорта и прожила 17 дней в Австралии

Домашняя собака по кличке Майло из Великобритании сбежала из аэропорта и 17 дней прожила на улицах чужой страны. Об этом сообщает BBC News.

Пес породы джек-рассел-терьер потерялся в австралийском городе Мельбурне, куда его с собой взяли хозяева. Транспортировкой собаки домой, в британский город Суонси, занималась компания по перевозке домашних животных Aeropets. Однако отправить пса в Великобританию не получилось — он сбежал от сотрудника компании и убежал из аэропорта.

Хозяин Майло Джейсон Уотнелл, узнав об этом, опубликовал в сети объявление о пропаже. Местные жители не раз замечали пса на улицах, однако им не удавалось поймать его. В конце концов спустя 17 дней собаку заманили в ловушку, установленную благотворительной организацией, которая занимается спасением животных.

Вскоре Майло благополучно перевезли в Великобританию, где он воссоединился с хозяевами. «Он сразу же бросился ко мне на руки. Он пищал и издавал всевозможные звуки. Думаю, он долго искал нас», — вспоминает Уотнелл долгожданную встречу.

Хозяин пса осудил компанию Aeropets за невнимательное отношение к животным. «Предполагается, что когда вы платите большие деньги туристической компании, она будет максимально бережно относиться к вашему питомцу. Было неприятно и тяжело, когда мы узнали, что Майло потерялся и сотрудники компании не знают, где он», — признался он. Уотнелл добавил, что теперь боится брать собаку в путешествия.

Ранее сообщалось, что в США трехлетнюю пропавшую собаку по кличке Мишка обнаружили живой в тысячах километрах от дома более полугода спустя. Отмечается, что пес был чистым и упитанным, когда его нашли.

